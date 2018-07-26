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ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чарівна Джамала зворушила мережу сімейними фото з відпочинку

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Джамала з сім'єю
Джамала з сім'єю / Instagram

Українська співачка Джамала показала шанувальникам ніжні фото зі своїм сином, а також сестрою та її дітьми з відпочинку.

Джамала опублікувала знімки на своїй сторінці в Instagram.

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Джамала зі своїм з чоловіком Бекіром Сулеймановим і сином Еміром-Рахманом проводить літо у сестри в Туреччині.

Я чекала ці дні цілий рік. Дякую всій моїй родині за терпіння і любов,
– прокоментувала знімок Джамала.

Також співачка додала хештег "моя перша відпустка з малюком".

джамала
Джамала з чоловіком і сином

Джамала разом з рідною сестрою Евеліною одягли однакові блакитні міді-сукні і позували на фоні моря.

джамала


Джамала з сестрою і племінницями

джамала
Джамала з чоловіком Бекіром Сулеймановим

джамала
Співачка проводить літо у Туреччині з родиною

Теги: Новини України LifeStyle Джамала Новини Туреччини Музика відпочинок
Джерело: 24 Канал
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