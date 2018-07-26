Чарівна Джамала зворушила мережу сімейними фото з відпочинку
Українська співачка Джамала показала шанувальникам ніжні фото зі своїм сином, а також сестрою та її дітьми з відпочинку.
Джамала опублікувала знімки на своїй сторінці в Instagram.
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Джамала зі своїм з чоловіком Бекіром Сулеймановим і сином Еміром-Рахманом проводить літо у сестри в Туреччині.
Я чекала ці дні цілий рік. Дякую всій моїй родині за терпіння і любов,
– прокоментувала знімок Джамала.
Також співачка додала хештег "моя перша відпустка з малюком".
Джамала з чоловіком і сином
Джамала разом з рідною сестрою Евеліною одягли однакові блакитні міді-сукні і позували на фоні моря.
Джамала з сестрою і племінницями
Джамала з чоловіком Бекіром Сулеймановим
Співачка проводить літо у Туреччині з родиною