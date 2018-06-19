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Чарівна Джіджі Хадід прикрасила обкладинку відомого глянцю: фото

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Чарівна Джіджі Хадід прикрасила обкладинку відомого глянцю
Чарівна Джіджі Хадід прикрасила обкладинку відомого глянцю / Фото з вільних джерел

Американська модель Джіджі Хадід взяла участь у стильній фотосесії. Зображення манекенниці прикрасить австралійський журнал Vogue.

Одна з найвідоміших моделей світу Джіджі Хадід може похизуватись співпрацею з найвідомішими брендами та глянцями. Зірка встигає не тільки брати участь у фотосесіях, а й зніматись у рекламах. Відтак графік моделі насичений яскравими роботами.

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Нещодавно Джіджі Хадід погодилась прикрасити відомий глянець – австралійський журнал Vogue. Для зйомки модель приміряла стильні та оригінальні образи. Світловолоса красуня не запозичила холодний погляд своєї сестри Белли, а постала на кадрах усміхненою та життєрадісною. 

 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

23-річна манекенниця вбрала екстравагантні сукні, в яких виглядала неймовірно. Понад 500 тисяч користувачів мережі вподобали кожне із фото Джіджі Хадід. Окрім цього, прихильники зазначили, що вона виглядала чарівно з легким макіяжем. 

 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

Теги: LifeStyle Мода Джіджі Хадід
Джерело: 24 Канал
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