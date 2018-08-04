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Чарівна Іванка Трамп показала стильний літній образ: фото

819 Читать новость на русском
Іванка Трамп
Іванка Трамп / Getty images

Донька Президента США Іванка Трамп вкотре приголомшила стильною появою на телеекранах. В ефірі "Axios" вона пояснила політику уряду батька та відповіла на питання журналіста.

Після появи в популярному телешоу "Squawk Box" з Джо Керненом Іванка Трамп вирішила продемонструвати свою політичну обізнаність на телебаченні. Донька Президента США не тільки показала свою ерудованість, але й стиль.

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Для запису "Axios" політик вбрала білий костюм зі штанів та блузки. Світлий образ вона доповнила блакитним піджаком із поясом на талії. Туфлі-човники на підборах завершили стильний look Іванки Трамп.

 

Політик зробила макіяж з акцентом на очі та підвела губи світло-рожевою помадою. Ідеальна укладка волосся і стильні аксесуари доповнили образ Іванки Трамп. 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Іванка Трамп
Джерело: 24 Канал
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