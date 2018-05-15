Чарівна Іванка Трамп продемонструвала ніжний образ в Єрусалимі: фото

Донька чинного Президента США Іванка Трамп не відстає у стилі від своєї мачухи Меланії. Політик щоразу демонструє ідеальне класичне вбрання, яке не тільки личить їй, але й відповідає обраній події. Так, під час візиту до Ізраїля Іванка Трамп засвітила ніжний "лук".

Як відомо, в Єрусалимі відбулось урочисте відкриття посольства США, яке перенесли зі столиці країни Тель-Авіва. Таке рішення Дональда Трампа спровокувало чимале протистояння та політичний конфлікт на Близькому Сході. Попри всі застереження від експертів Президент США все ж вирішив довести справу до кінця та відіслав до Ізраїля офіційну делегацію, яку очолила його донька Іванка Трамп. Американка прибула до країни у супроводі свого чоловіка Джареда Кушнера.

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"Ми відкрили нове посольство США в Єрусалимі, виконали давню обіцянку американським та ізраїльським людям. Як сказав мій чоловік Джаред у своєму виступі: "Хоча багато президентів перед ним відмовилися від свого обов'язку перемістити американське посольство, коли вони були на посаді, чинний президент це зробив.Бо коли Дональд Трамп обіцяє щось, він своє слово дотримує", – прокоментувала подію Іванка Трамп.

Для заходу політик обрала ніжне шифонове плаття, яке доповнила піджаком. До світлого "луку" Іванка Трамп підібрала замшеві туфлі. Ідеальна укладка та легкий макіяж завершили образ доньки Президента.

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump) 14 Тра 2018 р. о 9:37 PDT

Ймовірно, вишуканий одяг Іванки Трамп був символічним, адже світлий колір у всьому світі означає мир. Таким чином донька Президента США намагалась згладити конфлікт, який ледь не переріс у війну.

Допис, поширений First Daughter Ivanka Trump (@mrsivankatrump) 15 Тра 2018 р. о 3:18 PDT

Допис, поширений Maritza M (@mtzm2018) 14 Тра 2018 р. о 9:38 PDT

Нагадаємо, що вкінці 2017 року Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і віддав наказ про перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму. Попри значну критику та поради не провокувати війну на Близькому Сході американський Президент, як і раніше, вважає абсолютно правильним своє рішення. Після першої заяви Трампа в регіоні відбулися масові протести та сутички.