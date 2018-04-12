Чарівна Кейт Хадсон вперше з’явилась на публіці після новин про вагітність

Кіноактриса Кейт Хадсон прибула у Гонконг, щоб відкрити один з престижних магазинів Harry Winston. Вагітна зірка вразила всіх своїм образом та радісними емоціями.

Про це кінозірка сповістила у своєму Instagram.

Допис, поширений Kate Hudson (@katehudson) 10 Кві 2018 р. о 5:53 PDT

Для свого першого публічного виходу в статусі майбутньої мами Кейт обрала чорну сукню прямого силуету, яке акуратно приховало її кругленький живіт. Модний образ доповнили ювелірні прикраси і босоніжки на шпильці.



Вагітна Кейт Хадсон на відкритті магазину Harry Winston у Гонконзі

Актриса, яка втретє народить донечку від коханого Денні Фудзікава, постійно усміхалася і охоче позувала перед камерами.

Нагадаємо, що Кейт Хадсон тижнем раніше повідомила шанувальників про очікування донечки. Окрім того, у Кейт вже є двоє дітей від попередніх стосунків: 4-річний син від музиканта кріса Робінсона і 6-річний син від соліста Muse Меттью Белламі.