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МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ ВІЙНА У СИРІЇ АЛЖИР

Чарівна Кейт Хадсон вперше з’явилась на публіці після новин про вагітність

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Кейт Хадсон
Кейт Хадсон / Фото з відкритих джерел

Кіноактриса Кейт Хадсон прибула у Гонконг, щоб відкрити один з престижних магазинів Harry Winston. Вагітна зірка вразила всіх своїм образом та радісними емоціями.

Про це кінозірка сповістила у своєму Instagram.

Для свого першого публічного виходу в статусі майбутньої мами Кейт обрала чорну сукню прямого силуету, яке акуратно приховало її кругленький живіт. Модний образ доповнили ювелірні прикраси і босоніжки на шпильці.


Вагітна Кейт Хадсон на відкритті магазину Harry Winston у Гонконзі

Актриса, яка втретє народить донечку від коханого Денні Фудзікава, постійно усміхалася і охоче позувала перед камерами.

Нагадаємо, що Кейт Хадсон тижнем раніше повідомила шанувальників про очікування донечки. Окрім того, у Кейт вже є двоє дітей від попередніх стосунків: 4-річний син від музиканта кріса Робінсона і 6-річний син від соліста Muse Меттью Белламі.

Теги: Зіркові мами LifeStyle Мода Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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