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Чарівна Кейт Міддлтон відвідала перегони у вишитому платті: фотофакт

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Кейт Міддлтон відвідала кінні перегони
Кейт Міддлтон відвідала кінні перегони / Фото з вільних джерел

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, яка нещодавно народила третю дитину, насолоджується материнством та не поспішає повертатись до королівських обов'язків. Відтак дружина принца Вільяма проводить вільний час зі своїми нащадками.

Герцогиня не має наміру сидіти в Кенсінгтонському палаці, тому разом із принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою відвідала кінні перегони. Кейт Міддлтон обрала один із популярних заходів у місті Норфолк – Houghton Horse Trials.

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Для перегляду кінних перегонів дружина принца Вільяма обрала стильну сукню блакитного кольору з вишивку. Вбрання, як і більшість одягу в гардеробі Кейт Міддлтон, було від доступного всім бренду Zara. Вартість сукні, за інформацією офіційного сайту мас-маркету, становить близько 40 фунтів стерлінгів (майже 1400 гривень). 

До стильного образу Кейт Міддлтон підібрала босоніжки та чорну з коричневим сумку. Герцогиня дбайливо доглядала за своїми дітьми та пригощала їх морозивом.

Розкішне волосся герцогиня Кембриджська вирішила заплести в елегантну зачіску. У сонячний день Кейт Міддлтон вбрала сонцезахисні окуляри.

Як відомо, принц Джордж почав вчитись верховій їзді. Тому, ймовірно, сімейна поїздка Кейт Міддлтон була дуже цікава для хлопчика, адже він уважно стежив за жокеями, які вправно управляли конем. 

Теги: LifeStyle Діти Кейт Міддлтон Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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