Чарівна Кім Кардашян показала, як вона виглядає без макіяжу

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" веде публічне життя та ділиться навіть інтимними кадрами з прихильниками. Кім Кардашян не соромиться публікувати й знімки без макіяжу.

Як відомо, Кім Кардашян, окрім акторської та модельної кар'єри, є власником косметичного бренду. Відтак зірка щоразу з'являється на публіці з ідеальним макіяжем.

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Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 17 Тра 2018 р. о 2:48 PDT

Однак зірка вирішила показати, як вона виглядає зранку, без make-up. Кім Карадшян позувала перед камерою у чорному атласному халаті з коричневим принтом. Акторка виглядала розкішно без макіяжу та з розпущеним волоссям. Це відзначили прихильники Кім Кардашян, які оцінили допис в 1,6 мільйона вподобань.