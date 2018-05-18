Чарівна Кім Кардашян показала, як вона виглядає без макіяжу
Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" веде публічне життя та ділиться навіть інтимними кадрами з прихильниками. Кім Кардашян не соромиться публікувати й знімки без макіяжу.
Як відомо, Кім Кардашян, окрім акторської та модельної кар'єри, є власником косметичного бренду. Відтак зірка щоразу з'являється на публіці з ідеальним макіяжем.
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Однак зірка вирішила показати, як вона виглядає зранку, без make-up. Кім Карадшян позувала перед камерою у чорному атласному халаті з коричневим принтом. Акторка виглядала розкішно без макіяжу та з розпущеним волоссям. Це відзначили прихильники Кім Кардашян, які оцінили допис в 1,6 мільйона вподобань.
Джерело: 24 Канал
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