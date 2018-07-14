22:41
14 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
25°C 16°C
  • неділя
    25°C 19°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    24°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Путін і поганська магія. Відео Віди
Вєсті Кремля
17:38, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Як Барна телепортатором став. Федеріка і Могеріні остаточно посварились
Вєсті.UA
19:21, сьогодні
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Чарівна К'яра Ферраньї показала фігуру після пологів у латексному платті: фото

204 Читать новость на русском
К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / Instagram

Відома італійська блогерка К'яра Ферраньї готується до весілля зі своїм коханим, італійським репером Fedez. Вона разом з друзями поїхали на Ібіцу в Іспанію, щоб відсвяткувати дівич-вечір.

Дівчина опублікувала фотографію свого "луку" у перший день святкування на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Італійський репер показав еротичне фото з оголеною К'ярою Ферраньї у ліжку: 18+

К'яра обрала латексну облягаючу сукню тілесного кольору з відкритим декольте. На шиї у блогерки намисто з надписом "Майбутня наречена" ("Вride to be").

Однак після публікації знімку деякі користувачі розкритикували фігуру К'яри. Прихильники також прокоментували це так: "Ти знову вагітна?", "Це в тебе живіт такий?" та інші.

Блогерка втрутилася в обговорення і засудила подібну критику зовнішності жінки після вагітності.

Читайте також: "Усміхайся": К'яра Ферраньї опублікувала ніжні фото з тримісячним сином

Дівчатка, я не вагітна. Дайте мені час, щоб повернутися до колишньої ваги. Я народила сина чотири місяці тому,
– відповіла Ферраньї.

Нагадаємо, 19 березня у К'яри Ферраниї і Fedez народився син Лео. З перших днів народження малюка, К'яра вже публікувала його фото у соціальні мережі.

Малюк отримав ім'я на честь мотоцикла марки Benell Benelli Leoncino – шедевр італійського дизайну середини 20-го століття.

Хто така К'​яра Ферраньї?Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також одна з найвідоміших світових блогерів. Також популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad.

Наречений дівчини – італійський репер, співак і музичний продюсер Fedez. Його справжнє ім'я – Федеріко Леонардо Лючія.

Теги: LifeStyle Зіркові романи Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Мене надихають діти": як звичайний учитель з нуля створив у Костополі шаховий клуб
сьогодні, 22:01 "Мене надихають діти": як звичайний учитель з нуля створив у Костополі шаховий клуб
Ukrainer 82
Сдаст ли Трамп Крым Путину : в Вашингтоне об этом говорят все
сьогодні, 21:03 Сдаст ли Трамп Крым Путину : в Вашингтоне об этом говорят все
Блог Соцмережі 1595
Чому у Києві з проїзним квитком ти не зекономиш
сьогодні, 20:06 Чому у Києві з проїзним квитком ти не зекономиш
Блог Соцмережі 481
Дональд Трамп та британський етикет: не перемикаймося!
сьогодні, 19:35 Дональд Трамп та британський етикет: не перемикаймося!
470
Результати соціологічних досліджень: дискурс Майдану, нові обличчя регіоналів і Зеленський
сьогодні, 19:04 Результати соціологічних досліджень: дискурс Майдану, нові обличчя регіоналів і Зеленський
Петро Охотін 853
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук