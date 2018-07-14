Чарівна К'яра Ферраньї показала фігуру після пологів у латексному платті: фото

Відома італійська блогерка К'яра Ферраньї готується до весілля зі своїм коханим, італійським репером Fedez. Вона разом з друзями поїхали на Ібіцу в Іспанію, щоб відсвяткувати дівич-вечір.

Дівчина опублікувала фотографію свого "луку" у перший день святкування на своїй сторінці в Instagram.

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К'яра обрала латексну облягаючу сукню тілесного кольору з відкритим декольте. На шиї у блогерки намисто з надписом "Майбутня наречена" ("Вride to be").

Однак після публікації знімку деякі користувачі розкритикували фігуру К'яри. Прихильники також прокоментували це так: "Ти знову вагітна?", "Це в тебе живіт такий?" та інші.

Блогерка втрутилася в обговорення і засудила подібну критику зовнішності жінки після вагітності.

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Дівчатка, я не вагітна. Дайте мені час, щоб повернутися до колишньої ваги. Я народила сина чотири місяці тому,

– відповіла Ферраньї.

Публикация от Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 13 Июл 2018 в 2:16 PDT

Публикация от Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 13 Июл 2018 в 3:24 PDT

Публикация от Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 13 Июл 2018 в 10:07 PDT

Нагадаємо, 19 березня у К'яри Ферраниї і Fedez народився син Лео. З перших днів народження малюка, К'яра вже публікувала його фото у соціальні мережі.



Малюк отримав ім'я на честь мотоцикла марки Benell Benelli Leoncino – шедевр італійського дизайну середини 20-го століття.

Хто така К'​яра Ферраньї?Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також одна з найвідоміших світових блогерів. Також популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad.



Наречений дівчини – італійський репер, співак і музичний продюсер Fedez. Його справжнє ім'я – Федеріко Леонардо Лючія.