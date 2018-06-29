00:34
30 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
21°C 16°C
  • неділя
    16°C 12°C
  • понеділок
    17°C 10°C
  • вівторок
    18°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, 29 червня
Вєсті.UA. Жир. Залежність Порошенка. Китайська грамота Луценка
Вєсті.UA
18:34, 29 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Чарівна К'яра Ферраньї показала звабливу фігуру на фоні казкового острова

368 Читать новость на русском
К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni

Відома італійська блогерка К'яра Ферраньї, яка лише три місяці тому народила свого первістка – хлопчика Лео, вже сміливо демонструє свою відмінну фігуру після пологів. Зірка зараз перебуває на острові Санторіні, звідки і публікує чарівні світлини.

Чергове фото з’явилось на її Instagram-сторінці декілька днів тому. 31-річна жінка на знімку сидить лише в стильних штанах "персикового кольору" і в бюстгальтері на фоні острова, який повільно поринає в сутінки.

Читайте також: Знаменита К'яра Ферраньї показала фігуру в купальнику після вагітності: фото

На фоні блогерки можна побачити не лише казкові будівлі острова, а й людей, які насолоджуються заходом сонця, однак К’яра обрала вдалий кадр, на якому поруч з нею немає людей, а вечірнє сонце чудово підкреслює її силует.

"Не можу дочекатися європейських літніх канікул, які закінчаться моїм весіллям", – підписала нове фото К’яра, додавши хештеш #EuropeanSummer, що перекладається як "Європейське літо".

 

Того ж дня Ферраньї опублікувала ще одне фото в короткому топі і спідниці, на якому знову підтвердила свої відмінні форми.

 

Хто така К'​яра Ферраньї?Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також одна з найвідоміших світових фешн-блогерів. Крім того, популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad.

Наречений дівчини – італійський репер, співак і музичний продюсер Fedez. Його справжнє ім'я – Федеріко Леонардо Лючі. 19 березня у пари народився син Лео.

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 29 червня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 29 червня: продовження історії з полоненими та санкції проти Росії
29 червня, 22:04 Головні новини 29 червня: продовження історії з полоненими та санкції проти Росії
2044
США хочет вернуть Россию в G7?
29 червня, 22:01 США хочет вернуть Россию в G7?
Блог Соцмережі 449
"Мед і дьоготь": яким є творчий заповіт режисера і мандрівника Леоніда Кантера
29 червня, 20:01 "Мед і дьоготь": яким є творчий заповіт режисера і мандрівника Леоніда Кантера
Катерина Петренко 374
Как вынужденная внутренняя миграция влияет на жителей Донбасса
29 червня, 19:06 Как вынужденная внутренняя миграция влияет на жителей Донбасса
Семен Кабакаєв 1337
Іспанія легко переможе Росію, – Бартуловіч
29 червня, 19:01 Іспанія легко переможе Росію, – Бартуловіч
Іван Вербицький 638
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук