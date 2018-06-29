Чарівна К'яра Ферраньї показала звабливу фігуру на фоні казкового острова

Відома італійська блогерка К'яра Ферраньї, яка лише три місяці тому народила свого первістка – хлопчика Лео, вже сміливо демонструє свою відмінну фігуру після пологів. Зірка зараз перебуває на острові Санторіні, звідки і публікує чарівні світлини.

Чергове фото з’явилось на її Instagram-сторінці декілька днів тому. 31-річна жінка на знімку сидить лише в стильних штанах "персикового кольору" і в бюстгальтері на фоні острова, який повільно поринає в сутінки.

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На фоні блогерки можна побачити не лише казкові будівлі острова, а й людей, які насолоджуються заходом сонця, однак К’яра обрала вдалий кадр, на якому поруч з нею немає людей, а вечірнє сонце чудово підкреслює її силует.

"Не можу дочекатися європейських літніх канікул, які закінчаться моїм весіллям", – підписала нове фото К’яра, додавши хештеш #EuropeanSummer, що перекладається як "Європейське літо".

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 28 Чер 2018 р. о 8:25 PDT

Того ж дня Ферраньї опублікувала ще одне фото в короткому топі і спідниці, на якому знову підтвердила свої відмінні форми.

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 28 Чер 2018 р. о 7:03 PDT

Хто така К'​яра Ферраньї?Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також одна з найвідоміших світових фешн-блогерів. Крім того, популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad.



Наречений дівчини – італійський репер, співак і музичний продюсер Fedez. Його справжнє ім'я – Федеріко Леонардо Лючі. 19 березня у пари народився син Лео.