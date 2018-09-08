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Чарівна Леся Нікітюк похизувалася довгими ногами: фото

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Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram

Популярна українська ведуча Леся Нікітюк, яка бере участь у проекті "Танці з зірками", розповіла про стан свого здоров'я після травми, яку отримала під час першого танцю на шоу.

Про це Леся Нікітюк повідомила шанувальників на своїй сторінці в Instagram.

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Раніше стало відомо, що під час першого ефіру танцювального шоу "Танці з зірками" одна з 14-ти зіркових учасників, телеведуча Леся Нікітюк травмувала лікоть.

Скоро буде два тижні після отриманої травми, однак фанати Лесі Нікітюк досі переймаються за здоров'я телеведучої.

Рука до сих пір не згинається повністю і так само не розгинається. Але красиво може звисати на стегні, рахувати гроші і обіймати дорогих мені людей. А на танцях ноги "відпрацюють",
– жартівливо прокоментувала своє почуття Леся.

30-річна Леся Нікітюк опублікувала знімок, на якому продемонструвала стрункі ноги та фігуру. Зірка одягнена у чорний боді та босоніжки на підборах у тон.

леся нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram

Теги: Новини України LifeStyle Леся Нікітюк
Джерело: 24 Канал
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