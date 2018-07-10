Чарівна Меланія Трамп вбрала сукню, як героїня популярного серіалу: фотофакт

Дружина Дональда Трампа – Меланія – вкотре засвітила стильну сукню, яка привернула увагу всіх учасників заходу. У мережі простежили, що чарівне вбрання вже з'являлось на телеекранах: такий фасон плаття вбирала головна героїня детективного серіалу "Як уникнути покарання за вбивство".

Перша леді США Меланія Трамп не перестає вражати ефектними виходами на світських та офіційних заходах. Вона вміло підкреслює свої стрункі форми та чудово підбирає сукні до кожної з подій.

Читайте також: Меланія Трамп приголомшила стильним вбранням: яскраві фото

9 липня перша леді США взяла участь у процедурі схвалення кандидатури американського служителя Феміди на місце у Верховному суді. На офіційний захід Меланія Трамп вбрала стильну приталену сукню від Narciso Rodriguez. Чорне вбрання, яке мало білий геометричний малюнок, дружина Президента доповнила лаковим ремнем та взуттям на підборах. Розкішна укладка волосся та ідеальний макіяж завершили приголомшливий офісний стиль Меланії.

Допис, поширений Melania Trump (@melaniatrump.style) 10 Лип 2018 р. о 2:57 PDT

Допис, поширений melaniatrumplookbook (@melaniatrumplookbook) 10 Лип 2018 р. о 2:41 PDT

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@alwaysmelania) 9 Лип 2018 р. о 7:42 PDT

У мережі із захватом спостерігали за виходом першої леді в Білому домі. Користувачі Inastagram простежили, що стильний "лук" Меланія Трамп запозичила в акторки Віоли Девіс, яка з'явилась на телеекранах серіалу "Як уникнути покарання за вбивство" в такому ж вбранні. Варто зазначити, що обидві знаменитості виглядали розкішно у сукні.



Віола Девіс у серіалі "Як уникнути покарання за вбивство"