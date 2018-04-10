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Чарівна Меланія Трамп засвітила нове стильне вбрання: фото

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Меланія Трам показала нове стильне вбрання
Меланія Трам показала нове стильне вбрання / Фото з соцмереж

Першу леді Меланію Трамп часто називають "іконою" стилю через неймовірні образи. І не помиляються, адже дружина чинного Президента США завжди приголомшує модними "луками".

Винятком не став і вихід Меланії Трамп у Білому домі. Перша леді запросила до резиденції учнів середніх шкіл, з якими обговорила проблемні питання в американській освіті.

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У Білому домі відбулась результативна бесіда. Дякую всім учням, які поділилися своїми думками та почуттями зі мною. Я знаю, що разом ми можемо працювати над тим, щоб створити найкращі умови для навчання,
– написала Меланія Трамп в Іnstagram.

На офіційну зустріч дружина Дональда Трампа вбрала досить простий, але дуже стильний одяг. Перша леді постала перед школярами у яскравому джемпері та джинсовій спідниці на замку. До модного "луку" Меланія Трамп підібрала взуття на підборах та зробила макіяж з акцентом на очі.

До заходу приєдналась міністр освіти США Бетсі Девос, яка активно брала участь в обговоренні та врахувала думку підлітків. Політик виглядала строго та стримано в сірому костюмі.


Меланія Трамп з міністром освіти США


Перша леді США на зустрічі зі школярами


Стильний образ Меланії Трамп


Меланія Трамп поспілкувалась з підлітками


Меланія Трамп в Білому домі


Офіційна зустріч в Білому домі, організована Меланією Трамп

Теги: Новини США LifeStyle Меланія Трамп
Джерело: 24 Канал
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