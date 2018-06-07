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Чарівна Меланія Трамп засвітила стильне вбрання під час брифінгу: фото

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Меланія Трамп на брифінгу
Меланія Трамп на брифінгу / Getty images

Меланія Трамп має відмінний смак у підборі вбрання. Це перша леді продемонструвала під час брифінгу, засвітивши стильний плащ.

Після хірургічного втручання Меланія Трамп опинилась в епіцентрі найпопулярніших новин. Американці захоплено читали все, що стосується її самопочуття та стосунків з Дональдом Трампом. Оскільки перша леді після шпиталю мала тривалу реабілітацію, вона не з'являлась на офіційних заходах та не давала жодних коментарів пресі. Відтак у ЗМІ покотились чутки про ускладнення після операції та новий конфлікт з Президентом. 

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Всі ці припущення спростувала сама Меланія Трамп, яка попросила журналістів не спекулювати на темі її здоров'я. Перша леді запевнила, що почувається чудово та вже виконує свої обов'язки в Білому домі. Це вона підтвердила під час публічного виходу на брифінг, який провели перед сезоном ураганів у США.

Для зустрічі з журналістами Меланія Трамп вбрала стильний плащ поверх чорної сукні. Свій образ перша леді завершила туфлями на підборах та ідеальною укладкою волосся. Дружина Президента США зробила макіяж з акцентом на очі та підібрала помаду з блиском. Варто зазначити, що виглядала Меланія Трамп розкішно.

Перед брифінгом журналісти сфотографували президентське подружжя. Дональд та Меланія Трамп прямували на зустріч, взявшись за руки. Під час офіційного заходу перша леді сиділа поруч зі своїм чоловіком, щасливо посміхаючись.

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Стильний вихід Меланії Трамп вже встигли порівняти з чарівною Жаклін Кеннеді. Перша леді США теж полюбляла вишукані речі, а на один із заходів вбрала плащ такого кольору, що й Меланія. 

 

Теги: LifeStyle Меланія Трамп Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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