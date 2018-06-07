Чарівна Меланія Трамп засвітила стильне вбрання під час брифінгу: фото

Меланія Трамп має відмінний смак у підборі вбрання. Це перша леді продемонструвала під час брифінгу, засвітивши стильний плащ.

Після хірургічного втручання Меланія Трамп опинилась в епіцентрі найпопулярніших новин. Американці захоплено читали все, що стосується її самопочуття та стосунків з Дональдом Трампом. Оскільки перша леді після шпиталю мала тривалу реабілітацію, вона не з'являлась на офіційних заходах та не давала жодних коментарів пресі. Відтак у ЗМІ покотились чутки про ускладнення після операції та новий конфлікт з Президентом.

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Всі ці припущення спростувала сама Меланія Трамп, яка попросила журналістів не спекулювати на темі її здоров'я. Перша леді запевнила, що почувається чудово та вже виконує свої обов'язки в Білому домі. Це вона підтвердила під час публічного виходу на брифінг, який провели перед сезоном ураганів у США.

Для зустрічі з журналістами Меланія Трамп вбрала стильний плащ поверх чорної сукні. Свій образ перша леді завершила туфлями на підборах та ідеальною укладкою волосся. Дружина Президента США зробила макіяж з акцентом на очі та підібрала помаду з блиском. Варто зазначити, що виглядала Меланія Трамп розкішно.

Допис, поширений Melania Trump (@melaniatrump.style) 6 Чер 2018 р. о 1:36 PDT

Перед брифінгом журналісти сфотографували президентське подружжя. Дональд та Меланія Трамп прямували на зустріч, взявшись за руки. Під час офіційного заходу перша леді сиділа поруч зі своїм чоловіком, щасливо посміхаючись.

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Допис, поширений First Lady Melania Trump (@flotus) 6 Чер 2018 р. о 3:49 PDT

Стильний вихід Меланії Трамп вже встигли порівняти з чарівною Жаклін Кеннеді. Перша леді США теж полюбляла вишукані речі, а на один із заходів вбрала плащ такого кольору, що й Меланія.