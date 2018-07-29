Чарівна Мілла Йовович знялася в кампанії Balmain: фото

Американська акторка та модель Мілла Йовович, яка має українське походження, представила колекцію відомого французького бренду Balmain.

42-річна Мілла Йовович стала головною героїнею кампанії Balmain осінь-зима 2018/2019.

Читайте також: Як королева: представники Франції на Євробаченні 2018 презентували новий кліп про бодіпозитив

Креативний директор модного дому Олів'є Рустам пояснив, що Мілла – це сучасна, сильна, впевнена і талановита жінка Balmain.

"Вона талановита. Вона була моїм героєм з дівоцтва, з того часу як я став дивитися фільми з її участю", – наголосив дизайнер.

Крім того, Balmain презентував хвилинне відео Джейка Нава. У ролику Мілла Йовович розігрує різні сцени за допомогою помаранчевого стільця і ​​демонструє прекрасну акторську майстерність.