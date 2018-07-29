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Чарівна Мілла Йовович знялася в кампанії Balmain: фото

232 Читать новость на русском
Мілла Йовович
Мілла Йовович / Balmain

Американська акторка та модель Мілла Йовович, яка має українське походження, представила колекцію відомого французького бренду Balmain.

42-річна Мілла Йовович стала головною героїнею кампанії Balmain осінь-зима 2018/2019.

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Креативний директор модного дому Олів'є Рустам пояснив, що Мілла – це сучасна, сильна, впевнена і талановита жінка Balmain.

Мілла Йовович

Мілла Йовович

"Вона талановита. Вона була моїм героєм з дівоцтва, з того часу як я став дивитися фільми з її участю", – наголосив дизайнер.

Мілла Йовович

Мілла Йовович

Крім того, Balmain презентував хвилинне відео Джейка Нава. У ролику Мілла Йовович розігрує різні сцени за допомогою помаранчевого стільця і ​​демонструє прекрасну акторську майстерність.

 

Допис, поширений BALMAIN (@balmain)

Мілла Йовович

Мілла Йовович

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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