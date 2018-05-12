Чарівна Настя Каменських показала яскравий образ на шоу: фото

Українська співачка та дизайнер Настя Каменських, яка розпочала сольну кар'єру з псевдонімом NK, не перестає дивувати прихильників стильними вбраннями і несподіваними експериментами. Яскраві знімки зірка публікує на сторінці в Instagram.

Настя Каменських успішно займається вокальною кар'єрою, яку вміло поєднує з іншими творчими роботами. Зокрема, зірка була ведучою на проекті "Розсміши коміка. Діти", а тепер вдруге зайняла крісло зіркового судді на "Х-факторі". На шоу співачка демонструє стильні вбрання, які неймовірно пасують їй.

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Розкішна вокалістка похизувалась новим образом, який телеглядачі зможуть згодом побачити в трансляції "Х-фактору". Для зйомок Настя Каменських вбрала яскраві рожеві штани вільного крою та білу футболку з візерунком. Чорний пояс та босоніжки доповнили зірковий "лук".

Окрім цього, Настя Каменських приголомшує експериментами із зачісками. Для шоу вона сплела частину волосся у високий хвіст та завершила образ великими сережками. Досить буденна зачіска додала легкості яскравому і стильному вбранню Насті Каменських.

Захоплююсь моїм новим образом на "Х-факторі",

– лаконічно написала співачка.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 11 Тра 2018 р. о 8:52 PDT

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 11 Тра 2018 р. о 12:01 PDT

Нагадаємо, що у жовтні 2017 року Настя Каменських заявила про тимчасову паузу в популярному дуеті з Потапом. Зірка розпочала сольну кар'єру та вже презентувала нові пісні.