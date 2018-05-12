19:59
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Чарівна Настя Каменських показала яскравий образ на шоу: фото

4688 Читать новость на русском
Настя Каменських на
Настя Каменських на "Х-фактор" / viva.ua

Українська співачка та дизайнер Настя Каменських, яка розпочала сольну кар'єру з псевдонімом NK, не перестає дивувати прихильників стильними вбраннями і несподіваними експериментами. Яскраві знімки зірка публікує на сторінці в Instagram.

Настя Каменських успішно займається вокальною кар'єрою, яку вміло поєднує з іншими творчими роботами. Зокрема, зірка була ведучою на проекті "Розсміши коміка. Діти", а тепер вдруге зайняла крісло зіркового судді на "Х-факторі". На шоу співачка демонструє стильні вбрання, які неймовірно пасують їй. 

Читайте також: Настя Каменських незвично привітала Потапа з днем народження

Розкішна вокалістка похизувалась новим образом, який телеглядачі зможуть згодом побачити в трансляції "Х-фактору". Для зйомок Настя Каменських вбрала яскраві рожеві штани вільного крою та білу футболку з візерунком. Чорний пояс та босоніжки доповнили зірковий "лук". 

Окрім цього, Настя Каменських приголомшує експериментами із зачісками. Для шоу вона сплела частину волосся у високий хвіст та завершила образ великими сережками. Досить буденна зачіска додала легкості яскравому і стильному вбранню Насті Каменських. 

Захоплююсь моїм новим образом на "Х-факторі",
– лаконічно написала співачка. 

 

Нагадаємо, що у жовтні 2017 року Настя Каменських заявила про тимчасову паузу в популярному дуеті з Потапом. Зірка розпочала сольну кар'єру та вже презентувала нові пісні.

Теги: LifeStyle Музика Настя Каменських
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 12 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 227
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
1802
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1123
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 455
Скільки дітей у знаменитостей? Тест
сьогодні, 14:07 Скільки дітей у знаменитостей? Тест
482
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук