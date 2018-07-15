Чарівна Настя Каменських засвітила стильні вбрання в Естонії

Настя Каменських, яка нещодавно розпочала сольну кар'єру під псевдонімом NK, зачарувала літніми знімками з естонського Таллінна.

Популярна українська співачка вміє вразити своїх прихильників в Instagram. Зірка то експериментує зі своєю зовнішністю, то приховує свої заручини з невідомим чоловіком. Тепер же на відпочинку в сонячній Каліфорнії Настя Каменських підігріла чутки про роман з екс-колегою Потапом, сфотографувавшись з ним у США.

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Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 6 Лип 2018 р. о 8:36 PDT

Та не встигли прихильники обговорити свої припущення про загадкового нареченого та відпочинок з Потапом, як артистка помандрувала до Таллінна. У столиці Естонії Настя Каменських показала кілька чарівних "луків". Зокрема, зірка зробила щасливе селфі в блакитній майці, поверх якої вбрала білу сорочку.

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Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 14 Лип 2018 р. о 3:22 PDT

Окрім цього, Настя Каменських позувала перед камерою у чорних штанах, футболці та об'ємній куртці. Свій образ вона доповнила кросівками. Проте не це привернуло увагу її прихильників, а питання, хто виступив фотографом цих світлин. Однак відповіді вони так і не отримали.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 13 Лип 2018 р. о 6:46 PDT