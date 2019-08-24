Чарівна Санжійка: чим дивує маловідомий український курорт на березі Чорного моря

Санжійка – один із найменш людних пляжів на березі Чорного моря. Сюди приїжджають ті, хто любить тишу та спокійні прогулянки узбережжям. Тут неймовірні краєвиди, які найкраще осягаєш з висоти пташиного польоту.

Історія села Санжійка почалася ще на початку 20 століття. Оскільки у цьому місці сходяться підводні течії з Босфору й Керченської протоки, кораблі закручувало і часом могло викинути на мілину.

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Аби запобігти аварії, військові звели вежу і щоночі запалювали на ній ліхтарі. Згодом нарешті встановили повноцінний маяк. З того часу судна у безпеці, але море й далі несе загрозу людям. У жовтні 2018 року, коли туристи роз'їхались, відбувся зсув ґрунту: сповзла ділянка протяжністю один кілометр.



У цьому місці сходяться підводні течії з Босфору й Керченської протоки

Геологи запевняли – це природний процес: море відвойовує суходіл – нещадно підмиває береги, а рясні дощі тільки підсилюють цей ефект.



Море відвойовує суходіл, нещадно підмиваючи береги

Перший Санжійський маяк з'явився у 1921 році. Пізніше берегова лінія відійшла, і вежа опинилася у воді. Згодом, 1956 року побудували новий маяк, який можна побачити й зараз.

Через сильні течії берег моря весь час розмивається. Аби уникнути затоплення маяка, його нову будівлю 2010 року перенесли якомога далі від берега. На черзі – приватні будинки.



Санжійський маяк

У 2019 році пісок розчистили, туристи знову заполонили пляжі. Як виглядатиме це місце за десяток років, спрогнозувати важко.

Про унікальне українське місто на воді – читайте у матеріалі.