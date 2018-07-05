Чарівна Сара Сампайо стала зіркою глянцю: фото

"Ангел" Victoria's Secret Сара Сампайо стала обличчям нового липневого випуску видання Vogue Thailand.

Про це Сампайо розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Сара Сампайо у липневому випуску глянцю демонструє різні варіанти макіяжу: від насиченого червоного кольору на губах і повіках до ніжних рожевих відтінків.

"Нова обкладинка для Vogue Thailand. Мені дуже до вподоби макіяж, особливо червоний і рожевий", – підписала Сампайо до фото.



Сара Сампайо / Vogue Thailand