Чарівна Зої Салдана знялась в стильній фотосесії для глянцю: фото

Зірка кінострічок "Аватар" та "Коломбіана" Зої Салдана є однією з найпопулярніших голлівудських акторок. Відтак знаменитість щоразу запрошують взяти участь у модних фотосесіях, від чого вона не відмовляється.

Голлівудська красуня Зої Салдана може тільки мріяти про відпочинок. Адже тільки у світі презентували фільм "Месники: Війна нескінченності", де зірка зіграла роль Гамори, як невдовзі розпочнуться зйомки другої частини "Аватар". Водночас акторка знаходить час для стильних фотосесій, прикрашаючи своїми знімками відомі глянці.

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Так, Зої Салдана погодилась на зйомки для Porter Edit. Акторка приміряла різні вбрання – від розкішних суконь до стильного штанного костюма. Класичні речі, дещо офісного стилю, були неймовірно елегантними та жіночними на Зої Салдані.

Позувала акторка у розкішному помешканні. Зої Салдана вміло демонструвала як ніжні жіночні образи, так і впевнені "луки" бізнес-леді.



Розкішна Зої Салдана



Акторка Зої Салдана



Зої Салдана прикрасила глянець



Зої Салдана фотографувалась для глянцю



Стильна фотосесія Зої Салдани



Розкішна голлівудська акторка



Зої Салдана у стильній фотосесії

Хто така Зої Салдана?

Знаменита американська кіноакторка, яка розпочала свою кар'єру у 12 років, займаючись театральним мистецтвом. Тоді вона вперше отримала можливість знятись у телесеріалі "Закон і порядок". Відтоді актрису почали запрошувати взяти участь у зйомках популярних фільмів. Зої Салдана відома своїми ролями в таких блокбастерах як "Аватар", "Зоряний шлях", "Коломбіана", "Вартові галактики", "Месники: Війна нескінченності" та інших. З червня 2013 року жінка одружена з італійським художником Марко Перего, у яких народилось троє спільних синів: близнюки Сай і Боуї та Зен.