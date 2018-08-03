Чарівний будинок 77-річної моделі Грейс Коддінгтон зсередини: фотогалерея

77-річна модель та колишній креативний директор американського Vogue Грейс Коддінгтон показала свій чарівний котедж на Лонг-Айленді.

Про це повідомляють на Architectural Digest.

Невеликий трикімнатний котедж, у якому проживає Грейс зі своїм партнером – французьким стилістом-перукарем Дідьє Маліжом, розташований неподалік Нью-Йорка. Пара придбала його ще у 1988 році і відтоді насолоджується відпочинком у затишному маєтку.

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На території будинку є сад, невелика тераса і басейн, а в самому котеджі є вітальня, спальня, ванна, кухня та їдальня, які вражають своєю гармонією та беззаперечним смаком. Сама ж модель Коддінгтон зазначає, що цей будинок є радше "не дуже-то хорошим, скоріше – просто зручним".



Котедж Грейс Коддінгтон на Лонг-Айленді

На полицях в кімнатах можна розгледіти багато книг та статуеток, але найбільшу увагу подружжя приділяє любові до котів. Іграшки, фото та малюнки з котами розміщені майже по всьому будинку. На них зображені всі фотографії колишніх і нинішніх кішок Грейс. Окрім цього, в котеджі живуть дві перські кішки – Пампкін і Бланкет, яких Коддінгтон і Маліж дуже люблять.