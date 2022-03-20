Час покаже, що Китай стоїть на правильному боці історії, – глава МЗС Китаю

Китай вважає, що санкції світу щодо Росії є зажорсткими. Водночас заявляє, що підтримує мир.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї сказав, що його країна завжди виступала за підтримання миру. Він наголосив, що вони протистоять війні.

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"Час покаже, що Китай стоїть на правильному боці історії. Також ніколи не погодиться на будь-який зовнішній примус чи тиск", – сказав міністр.

Він додав, що звинувачення та підозри у бік Китаю є необґрунтованими. Однак напад Росії міністр назвав конфліктом.

Китай визнав війну

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович вважає, що Росія залишилася наодинці у війні. Він зазначив, що росіянам не вдалося втягнути Китай.

Китай чітко сказав, що йому не потрібна війна в Україні. Він назвав війну війною. А це взагалі вирок для російського режиму. Вони залишилися самі,

– заявив Арестович.

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