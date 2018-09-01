Час бити на сполох! – екологічна катастрофа на Донбасі загрожує всій Європі
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков застерігає, що екологічна катастрофа на Донбасі, яку агресією проти України спровокувала Росія, загрожує більшій частині країн Європи.
Про це глава МВС України написав у своєму Facebook.
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Аваков згадав, що раніше працював в Українському науково-дослідному інституті і "знає тему екології та розуміє рівень загроз".
У своєму дописі він наводить конкретні дані про рівень забруднення та викиди небезпечних речовин в окремих містах окупованого Донбасу. За словами Авакова, ці цифри дозволяють стверджувати, що "час бити на сполох!"
Міністр застерігає, що практично всі райони окупованого Донбасу є зоною потенційної екологічної надзвичайної ситуації.
Так, наприклад, у місті Бунге на Донеччині (до 2016 – Юнокомунарівськ) зафіксована загроза радіоактивного зараження. Ще в 1979 році на одній із шахт був проведений експериментальний підземний ядерний вибух.
Як наслідок – утворилася скляна радіоактивна капсула, яка містить радіоактивні ізотопи цезію і стронцію (об'єкт "Кліваж"). Якщо вона буде зруйнована, станеться надзвичайно сильне радіоактивне забруднення підземних вод, яке пошириться на величезну територію,
– застерігає Аваков.
Спостерігачі ОБСЄ повідомили, що в квітні 2018-го окупанти зупинили насоси, які мали б відкачувати воду із шахти "Юнком", де був проведений вибух.
У місті Бунге існує загроза радіоактивного зараження
Загроза хімічного забруднення нависла на селищем Новгородське Донецької області, а у Довжанську на Луганщині – атмосфера може бути забруднена сірководнем.
В окупованій Горлівці існує загроза потрапляння "мертвої" шахтної води у систему водопостачання, а Донецьк взагалі може піти під землю через просідання ґрунтів.
Підтоплення шахт, просідання ґрунтів, вихід «мертвої» води і попадання її в систему водопостачання та водойми, хімічне та радіоактивне забруднення, ризик техногенних аварій – це ризики не тільки для тимчасово окупованих районів двох областей і не тільки для країни в цілому. Кожен з них також є реальною і досить близькій за часом загрозою для суміжних європейських країн і може призвести до катастрофічних наслідків для всієї екосистеми континенту,
– застерігає очільник МВС України.
Напередодні стало відомо, що в місті Армянську на території окупованого Криму стався викид небезпечних речовин із заводу "Титанові інвестиції", від якого серйозно страждають місцеві жителі, а екологічна небезпека може загрожувати й деяким регіонам материкової України.