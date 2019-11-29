Час вже приглушити свободу слова: у "Слузі народу" назвали заяву депутатки вирваною з контексту

У "Слузі народу" заявили, що депутатка-членкиня партії Ольга Василевська-Смаглюк не входить до жодного з двох профільних комітетів – свободи слова чи гуманітарної та інформаційної політики, щоб трактувати її слова як позицію фракції.

Так заяву Василевської-Смаглюк про "приглушення свободи слова" виданню "РБК-Україна" прокоментувала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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Що саме сказала Василевська-Смаглюк

Депутатка заявила, що в Україні час "приглушити свободу слова". За її словами, обмежувати свободу слова потрібно з поваги до інституту президентства. Цими словами народна обраниця прокоментувала справу проти депутатки від "Європейської солідарності" Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій, в якої напередодні СБУ провела обшуки.

Що на це кажуть у фракції

Кравчук зазначила, що у фракції цієї заяви не обговорювали.

"Фракція "Слуга народу" не обговорювала це питання. Крім того, пані Ольга не входить ні в один з двох профільних комітетів – свободи словами або гуманітарної та інформаційної політики, щоб трактувати її слова як позицію фракції", – заявила Кравчук.

Вона наголосила, що зараз у фракції немає претензій до Василевської-Смаглюк.

Якщо запитаєте мене особисто, я вважаю це особистою думкою пані Василевської-Смаглюк, яку, крім того, було вирвано з контексту,

– додала Кравчук.

У свою чергу Василевська-Смаглюк написала у фейсбуці, що її слова "були вирвані з контексту".

Вирізає останню фразу без контексту, відправляє на ютуб. Розумничка, good job, well done,

– написала депутатка.