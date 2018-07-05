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Часте фарбування волосся дуже шкідливе для здоров'я, – медик

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Часте фарбування волосся шкідливе для здоров'я
Часте фарбування волосся шкідливе для здоров'я / Фото з відкритих джерел

Британський лікар назвала небезпеку частого фарбування волосся.

Професор лондонської клініки Кефах Мокбель наголошує, що часте фарбування волосся синтетичними фарбами може спровокувати у жінок розвиток раку грудей, передає 24apteka.

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За її словами, фарбувати волосся такими фарбами можна не частіше, ніж двічі на рік. Найкраще застосовувати фарбу, яка містить натуральні інгредієнти (хна, басма та інші).

Жінки, які регулярно фарбують волосся синтетичними фарбами, на 14% частіше хворіють на рак грудей, ніж ті, які не фарбують волосся або використовують натуральні фарби. Особливо обачними варто бути жінкам після 40 років.

Часте фарбування волосся шкідливе для здоров'я

Часте фарбування волосся шкідливе для здоров'я

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Теги: Здорове життя LifeStyle Здоров'я Краса Красиве тіло Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
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