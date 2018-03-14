Часте куріння призводить до психозу, – вчені

Люди, що викурюють не менше десяти сигарет в день, мають високу ймовірність розвитку психозів, ніж ті, хто не курить.

Про це йдеться в дослідженні науковця Фінської академії наук, професора Юко Міеттунена, опублікованому в журналі Acta Psychiatrica Scandinavica.

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За словами вченого, це було велике дослідження, в результаті якого виявилося, що щоденне та часте куріння пов'язане з ризиком психозів.

"Куріння, що почалося в ранньому віці, було великим фактором ризику", – вказує Міеттунен.

Спершу у дослідженні брали участь дев'ять тисяч жителів Північної Фінляндії 1986 року народження, але в 2001-2002 роках групу розширили. Загалом у вибірку увійшли 6081 людей, які відповіли на запитання про психічні переживання, вживання алкоголю та наркотиків. Спостереження за учасниками експерименту тривали, поки їм не виповнилося 30 років.

Інше дослідження стосувалося впливу канабісу, результати цієї роботи опубліковані в "Британському журналі психіатрії". Тут експерти прийшли до аналогічних висновків.

"Ми виявили, що молоді люди, які вживали канабіс не менше п'яти разів, мали вищий ризик розвитку психозу", – цитує журнал вченого Антті Мустонена.