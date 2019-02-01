Часті ячмені у дитині: Комаровський пояснив, що робити
Ячмінь на оці дитини – поширене явище. Захворювання виникає з припухлості повіки. Її почервоніння та збільшення запалення. Зазвичай цей болючий процес відбувається навколо вії.
Майже у 100% випадків ячмінь виникає через єдиний мікроб – золотистий стафілокок, пише дитячий лікар Євген Комаровський.
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За словами медика, золотистий стафілокок – це звичайний мешканець шкіри людини. Просто при збоях в роботі місцевого імунітету він стає небезпечним для організму.
Майже у 100% випадків ячмінь виникає через золотистий стафілокок
Щодо лікування, то побороти часті ячмені у дитини антибактеріальними мазями неможливо.
Крім стафілокока причиною частої появи ячменів або фурункулів є порушення роботи потових залоз. Тому подумайте – чи не надто спекотно у вашому домі, чи не потіє дитина через надлишковий одяг. Проаналізуйте ще, чим ви перете речі, миєтеся, з чим контактує шкіра сина.
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