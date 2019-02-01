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      Часті ячмені у дитині: Комаровський пояснив, що робити

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      Ячмінь у дитини
      Ячмінь у дитини / seekingalpha.com

      Ячмінь на оці дитини – поширене явище. Захворювання виникає з припухлості повіки. Її почервоніння та збільшення запалення. Зазвичай цей болючий процес відбувається навколо вії.

      Майже у 100% випадків ячмінь виникає через єдиний мікроб – золотистий стафілокок, пише дитячий лікар Євген Комаровський.

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      Лікар Євген Комаровський
      “Тому якщо у дитини часті фурункули і ячмені, які спричинені золотистим стафілококом, то здавати мазки і робити аналізи не потрібно.”

      За словами медика, золотистий стафілокок – це звичайний мешканець шкіри людини. Просто при збоях в роботі місцевого імунітету він стає небезпечним для організму.

      Майже у 100% випадків ячмінь виникає через золотистий стафілокок
      Майже у 100% випадків ячмінь виникає через золотистий стафілокок

      Щодо лікування, то побороти часті ячмені у дитини антибактеріальними мазями неможливо.

       
      Лікар Євген Комаровський
      “Потрібно приймати антибактеріальні препарати всередину. Лікарі в курсі, які ліки добре діють саме на стафілокок. Принциповий момент полягає в тому, що при лікуванні саме шкірних інфекцій не вдається обійтися 5-7 днями прийому антибіотика, а тому зазвичай препарат потрібно приймати два тижні”.

      Крім стафілокока причиною частої появи ячменів або фурункулів є порушення роботи потових залоз. Тому подумайте – чи не надто спекотно у вашому домі, чи не потіє дитина через надлишковий одяг. Проаналізуйте ще, чим ви перете речі, миєтеся, з чим контактує шкіра сина.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Діти Здоров'я Лікування Лікар Євген Комаровський
      Джерело: Здоров'я 24
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