Частина безпекової допомоги: американські патрульні катери вирушили до України

Зі Сполучених Штатів до Одеси вирушили два патрульні катери. Їх Вашингтон передав у межах військової допомоги Україні.

Про те, що військові катери вже прямують до України, у мережі повідомили представники Посольства США. Мовиться про 2 катери класу Island.

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Патрульні катери вирушили зі США до України

Катери відправилися до Одеси з американського порту Балтімор, що у штаті Меріленд. Ці військові катери є частиною безпекової допомоги на суму у 2,5 мільярда доларів, яку США надали Україні з 2014 року.

У посольстві також зазначили, що наданий водний транспорт підвищить сумісність Військово-морських сил України з військами НАТО.

Катери обіцяли Україні раніше

7 вересня екіпаж українських військових прибув до США для проходження навчання на катерах Island.

Наприкінці жовтня пані посол України в США Оксана Маркарова писала у мережі, що в листопаді до України планують передати 3 таких патрульні катери.

Корабель USS Mount Whitney, що є флагманом американського шостого флоту, 4 листопада увійшов до Чорного моря. Глава МЗС Дмитро Кулеба привітав прибуття корабля та наголосив, що така присутність сприятиме безпеці в регіоні.

Текст допису Посольства США в Україні:

Два американські патрульні катери класу Island вирушили з Балтімора до Одеси. Ці катери є частиною безпекової допомоги на понад 2,5 мільярда доларів, яку США надали Україні з 2014 року. Вони допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО.