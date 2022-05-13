Відновити ТРЦ Retroville обіцяють до березня 2023 року

Про амбітні цілі щодо відновлення ТРЦ Retroville повідомили у пресслужбі компанії Stolitsa Group. Повідомляється, що на території ТРЦ вже ведуться ремонтні роботи.

До речі Кличко остерігається тактичного ядерного удару по Києву

Відкриття торгового центру планують у декілька етапів. У серпні 2022 року планують відкрити частину площі ТРЦ Retroville. Закінчити роботи хочуть до березня 2023 року.

На ТРЦ Retroville, який також пов'язаний із Stolitsa Group, наразі вже ведуться ремонтні роботи. Три чверті площ ТРЦ Retroville будуть відкриті для відвідувачів у серпні цього року, а решту площ поетапно відкриють у грудні 2022 року та березні 2023 року,

– йдеться у повідомленні компанії.

Російські військові знищили ТРЦ Retroville

Збройні сили Росії ввечері 20 березня завдали ракетного удару по Подільському району Києва. Унаслідок декількох потужних вибухів на території ТРЦ Retroville виникла велика пожежа.

Рятувальники змогли ліквідувати пожежу тільки 21 березня. На жаль, унаслідок обстрілу загинуло восьмеро людей. Ще одна людина отримала поранення. Також через удар ворога пошкоджено 6 будинків, які більше не придатні для життя.

В Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ повідомили, що Росія обстріляла ТЦ у Києві через фото військової техніки, які були зроблені із сусіднього будинку.

Служба безпеки України 21 березня затримала чоловіка, який опублікував фото переміщення військової техніки біля знищеного ТЦ у Києві. Там заявили, що він свідомо чи несвідомо попрацював корегувальником для ворога.

Наслідки російських обстрілів у Києві

На початку травня мер Києва Віталій Кличко оприлюднив інформацію про масштаби руйнацій у столиці, які спричинені російськими обстрілами.

Як зазначив Кличко, у столиці обстрілами пошкоджено понад 200 житлових будинків.

Також зазнали руйнувань 46 шкіл, 30 дитячих садочків та понад 70 об'єктів міської інфраструктури.

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