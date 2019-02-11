Частина Києва залишилась без тепла та гарячої води через аварію

У Києві через пошкодженням зовнішньої теплової мережі близько 80 житлових будинків залишилися без опалення та гарячої води. Ремонтні роботи уже розпочалися та триватимуть вони до 12 лютого.

За інформацією Солом’янської районної державної адміністрації Києва гаряче опалення та водопостачання припинено у будинках за такими адресами:

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– бульвар Вацлава Гавела, номери будинків – 30, 32, 34, 34б, 34-г, 34в, 36, 36б, 36в, 38, 38в, 38г, 40, 40б, 42, 44, 48/24, 67, 69, 71, 73/22, 75, 75а, 77, 79, 79а, 79б, 79в, 79г, 79д, 81, 83, 83а, 83б, 83в, 83г, 83д, 85,87,87а;

– вулиця Академіка Стражеска, номери будинків – 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11;

– вулиця Михайла Донця, номери будинків – 14, 14а, 14б, 14в, 18, 18а, 18б, 20, 26, 28;

– вулиця Героїв Севастополя, номери будинків – 32, 34/2, 36/1, 36а, 44/10, 44а;

– вулиця Білецького, номери будинків – 3, 4, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 18, 20.

Крім того, через вищезазначену аварію може знизитися загальна температура центрального опалення та гарячої води у будинках на:

– проспекті Відрадному;

– вулиці Шепелєва;

– вулиці Новопольовій;

– вулиці Івана Піддубного;

– вулиці Бориславській;

– вулиці Пост-Волинській.

Ремонтні роботи мають завершитися 12 лютого. Займається ними район теплових мереж "Святошино", що входить до структурного підрозділу комунального підприємства "Київтеплоенерго" під назвою "Київські теплові мережі".

Як наголошують у Солом’янській райдержадміністрації, після завершення усіх необхідних робіт тепло у будинки має повернутися у найкоротші терміни.

Це вже не перша аварія на теплопроводах Києва цієї зими. Зокрема, наприкінці січня внаслідок такого інциденту без опалення та гарячої води залишилися житлові будинки на кількох вулицях у Голосіївському районі.