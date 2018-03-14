Частина Кривого Рогу залишилась без газу
11:32, сьогодні 157 Читать новость на русском
У Кривому Розі Дніпропетровської області через аварію припинилося газопостачання 14 тисяч абонентів.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
"13 березня близько 21 години у Покровському мікрорайоні м. Кривий Ріг при проведені зварювальних робіт газової труби низького тиску (діаметром 100 мм) стався витік та загорання природного газу", – розповідають про причини у ДСНС.
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Без газу лишилося 90 багатоповерхових житлових будинків, в яких мешкають близько 14 тисяч абонентів.
О 23:20 порив труби ліквідовано, відновлення газопостачання заплановано протягом 14 березня.
Джерело: 24 Канал
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