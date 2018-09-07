Частина отруєних через хімвикид у Криму українських прикордонників потрапила до лікарень

Серед усіх українських прикордонників, які поскаржились на погане самопочуття через викид на заводі "Кримський титан" на окупованому півострові, 5 були госпіталізовані. Загалом 7 вересня на погане самопочуття поскаржився 41 прикордонник.

Про розповів речник Державної прикордонної служби Олег Слободян, повідомляє "Громадське".

24 канал раніше повідомляв про 37 українських прикордонників, які отруїлися на півдні Херсонщини через викиди в окупованому Криму.

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"Що стосується прикордонників, то насправді 41 прикордонник звернувся зі скаргами на погане самопочуття до медиків. Це запаморочення, нудота, першіння в горлі, в декого – висипи на шкірі. Із них 5 потребують детальнішого обстеження, тому вони скеровані до нашого Одеського шпиталю і там більш кваліфіковано та глибоко будуть вивчені причини, які спровокували ці симптоми", – розповів Слободян.

Він додав, що на Херсонщині перебувають медики з Одеси, які обстежують прикордонників.

Але вони знову ж таки готові надати допомогу і місцевим мешканцям, які можуть звернутись. Так само можуть звернутись громадяни України з окупованого Криму,

– наголосив речник ДПСУ.

До слова, гендиректор заводу "Кримський титан" Андрій Акулов заявив, що завод повністю зупинять 9 вересня.