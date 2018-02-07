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Частина ракети Falcon Heavy, яка повертається на Землю, не змогла успішно приземлитись

08:39, сьогодні 963 Читать новость на русском
Falcon Heavy
Falcon Heavy / Фото з вільних джерел

Центральний прискорювач надважкої ракети Falcon Heavy не зміг приземлитися на плавучу платформу і впав в Атлантичний океан.

Про це повідомляє The Verge з посиланням на слова голови SpaceX Ілона Маска, які він сказав на конференції за підсумками запуску.

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Справа в тому, що на розгінному блоці спрацював лише один із трьох двигунів, необхідних для посадки на автономну баржу "Of Course I Still Love You" ("Звичайно, я все ще люблю тебе"), і він впав в океан на швидкості близько 483 км на годину всього у ста метрах від неї.

Під час падіння пошкодження отримала й сама плавуча платформа, зокрема – вийшли з ладу два двигуни.

В ході прямої трансляції запуску з центральним розгінним блоком зник зв'язок. Тим не менш, два інших прискорювача Falcon Heavy – які вже використовувалися раніше – успішно й одночасно приземлилися на наземні майданчики.

Нагадаємо, 6 лютого компанія SpaceX здійснила успішний запуск першої ракети-носія Falcon Heavy із автомобілем Tesla Roadster на борту.

Теги: Космос Ілон Маск SpaceX Tesla LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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