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Частина українців, які оформили біометричні паспорти, так ними й не скористалися

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Біометричний паспорт
Біометричний паспорт / Znaj.ua

З моменту запровадження біометричних закордонних паспортів (з січня 2015 року) в Україні оформлено близько 8,8 мільйонів таких документів.

Про це свідчать дані Державної прикордонної служби, йдеться у статті Наталії Лебідь для 24 каналу.

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З цих 8,8 мільйона паспортів понад п'ять мільйонів припадає на перший рік дії безвізового режиму. Про це повідомив голова Державної міграційної служби (ДМС) України Максим Соколюк. Він зазначив, що ажіотаж довкола біометрики був настільки потужним, що кількість документів, які оформлювалися протягом дня, рік тому сягала 28 тисяч. Втім, підвищений попит залишається й до сьогоднішнього дня.

При цьому є й інша цікава статистика. Звіти прикордонників про виїзд українців до ЄС за "безвізовий рік" яскраво свідчать, що значна частина людей, які вистояли у черзі за паспортом, так ним і не скористались, пише видання ВВС News Україна. І посилається на дані Державної прикордонної служби, де повідомляють, що за рік українці скористались безвізом 517 тисяч разів. Йдеться про поїздки до ЄС з біометричним паспортом без чинної візи.

Проте це кількість в'їздів, а не людей. Прикордонники кажуть, що не можуть точно порахувати, скільки саме людей подорожували. Більшість українців за рік безвізу їздили до ЄС за старими правилами. Загалом з червня 2017-го по червень 2018-го українці їздили до ЄС 19,5 мільйона разів, і з них близько 4 мільйонів – за біометричними паспортами, але з чинною візою.

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Державна міграційна служба інформує, що найбільше українців (з числа тих, хто скористався безвізом та виїжджав за кордон з біометричним паспортом) обирали для подорожей авіаційні шляхи (198 тис. осіб – 35%), найменше – мандрували морем (41 особа – 0,07%). При цьому головним "вікном до Європи" для України залишається Польща. А найменший потік мандрівників з України до країн ЄС мав місце через словацький кордон. При цьому автомобілями найбільше українців виїздили в Румунію (135 тисяч), в Польщу (118 тисяч), в Угорщину (67 тисяч), у Словаччину (37 тисяч).

Також безвіз підштовхнув розвиток туристичного бізнесу. ВВС News Україна наводить слова голови Української асоціації туроператорів Ігоря Голубахи, який зазначає, що "за рік після початку безвізового режиму зростання туристичного потоку у європейські країни склало 7-8%". За даними туроператорів, наступного року ріст буде ще більшим.

Більше дізнайтеся з публікації: Рік безвізу: чи збережеться статус кво?

Теги: Новини України Новини політики Безвізовий режим Євросоюз Європа
Джерело: 24 Канал
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