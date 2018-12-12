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      Частину України накрили потужні снігопади: вражаючі фото та відео

      335 Читать новость на русском

      У середу, 12 грудня, майже всю Україну накрили потужні снігопади та заметілі. До прикладу, у Херсоні витягали авто з заблокованих трас, у Києві взагалі не пускали фури до міста, а в Дніпрі люди запізнювалися на роботу через затори.

      Сніжна доба перетворила дороги Києва у суцільні пробки. 6 балів з 10 зареєстрували вдень в центрі Києва. З 16:00 до Києва припинили пропускати вантажівки. Щоправда, дороги комунальники таки розчищали.

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      Ще напередодні снігопаду столична влада вирішила врахувати негативний досвід попередніх років і похизувалась, мовляв, встановили трекери на комунальні автівки, і тепер можуть контролювати де і як вони чистять дороги, тротуари. Щоб комунальники не лінувались, а кияни були задоволені. А стан доріг спостерігають онлайн за допомогою камер.

      снігопад київ
      Снігопад у Києві

      сніг київ
      Київ

      У Дніпрі та області оголосили штормове попередження. За ніч там випало близько 10 сантиметрів снігу. Тут теж без заторів та нарікань не обійшлося.

      Все як завжди – сніг випав і на дорогах повний катаклізм. На Набережній були жахливі затори – авто було дуже багато, всі їхали незрозуміло як, порушували правила дорожнього руху,
      – розповіла жителька Дніпра Тетяна.

      Обласні ж траси розчищені – вночі 12 грудня понад 40 одиниць спецтехніки розчистили майже 500 кілометрів доріг.

      На трасах Херсонщини ситуація не така втішна. Там рятувальники витягали вантажівки, які застрягли на трасах. 63 врятовані фури нарахували за ніч.

      Дощовим видався початок зими на Запоріжжі. За минулу добу у місті Мелітополь випала майже місячна норма опадів.

      Погіршення погодних умов вже 13 грудня буде також на Чернігівщині, Київщині, Житомирщині, Черкащині, Полтавщині, Миколаївщині. 

      погода 13 грудня
      Погода на 13 грудня

      Рятувальники закликають бути обачними, адже в названих областях захурделить, засніжить та вируватимуть сильні вітри.

      Теги: Новини України Новини Києва Погода Негода в Україні Новини Херсона Новини Дніпра Новини Запоріжжя
      Джерело: 24 канал
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