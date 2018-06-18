Частину України охопила засуха: перелік областей

На сьогодні засуха спостерігається на 25% території України. Здебільшого засуха охопила південно-східну частину країни.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на керівницю агрометеорологічного відділу Гідрометцентру Тетяну Адаменко.

"Найбільше засуха зачепила Запорізьку, Херсонську та Харківську області. Дощі були дуже нерівномірні. Можна говорити, що сильна засуха спостерігається на 25% території України", – сказала вона.

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Адаменко додала, що прогноз щодо змін врожаю зернових в Україні Укргідрометцентр зможе опублікувати до кінця червня.

За даними Всеукраїнської аграрної ради, засуха у південних, центральних і східних областях України може призвести до втрати близько 50% урожаю зернових.

До слова, раніше Держслужба України з надзвичайних ситуацій попередила про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у східних областях.