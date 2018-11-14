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      Частину України вночі знову засипле снігом: перелік областей

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      В Україні вночі 15 листопада буде падати сніг
      В Україні вночі 15 листопада буде падати сніг / Фото з відкритих джерел

      В Україні 14 листопада випав перший сніг. Синоптики попереджають, що зимова погода тільки набирає обертів, тому вночі 15 листопада у Києві, північних та центральних областях очікується мокрий сніг та ожеледиця.

      Про це повідомляє прес-служба ДСНС із посиланням на Укргідрометцентр.

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      Вночі 15 листопада у Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях сніг з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах ожеледиця,
      – йдеться у повідомленні.

      Окрім того, висота тимчасового утворення снігового покриву може сягати висоти 3-6 сантиметрів.

      Рятувальники закликають українців бути обережними, адже через негоду можливі незначні ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.


      Центр та північ України вночі 15 листопада засипле снігом

      Нагадаємо, 14 листопада у Києві випав перший сніг у цьому сезоні. Місто виявилось неготовим до такої погоди, тож столиця погрузла в автомобільних заторах. За даними київської міської влади ситуація ще печальніша: у місті сталися 500 ДТП. 70% з них – через масовий виїзд авто на літніх шинах. Загалом по Україні трапилося понад тисячу аварій.

      Теги: Новини України Новини Києва Негода в Україні Погода Сніг в Україні ДСНС
      Джерело: 24 Канал
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