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      Частину врожаю буде втрачено: експерт розповів про серйозні проблеми з "Укрзалізницею"

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      Врожай
      Врожай / infoindustria.com.ua

      Через проблеми з "Укрзалізницею" і дефіцит локомотивної тяги в країні може бути зірваний збір врожаю - значна його частина згниє в полях, бо її не доставлять на елеватори.

      Про це повідомив президент Української аграрної конфедерації, колишній віце-прем'єр Леонід Козаченко для "Апострофа".

      На його думку, збір рекордного в історії країни врожаю може бути зірваний через проблеми з логістикою, адже перевезення стане занадто дорогим для аграріїв.

      У цьому році очікується рекордний урожай зернових (близько 70 млн тонн, – ред.). Але значна частина врожаю може бути втрачена. Головна причина – проблеми з логістикою, і, зокрема, з залізничним транспортом, який є головним перевізником аграрної продукції з часткою близько 63%... Проблема – в серйозному дефіциті локомотивної тяги, через що багато виробників сільгосппродукції не встигають перевезти її в термін, 
      – зауважив Козаченко.

      Глава федерації розповів про можливі збитки агровиробників, які на його думку, можуть обчислюватися сотнями мільйонів доларів.

      "Втрати аграріїв можуть досягти 5 млн тонн зернових і олійних культур. Страждають пшениця, ячмінь, гречка, втрати яких можуть становити до 1% в день, за рахунок того, що вони просто не можуть бути своєчасно перевезені на повністю завантажені елеватори, залишаються в полях не обмолочені, при цьому обсипаються з колосків або гниють, вивантажені на відкриті майданчики через відсутність можливості транспортування. В грошовому вираженні, якщо врахувати середню вартість тонни зернових близько $160, цифра набирається до сотень мільйонів доларів", – додав експерт.

      blog_ava
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      Теги: Укрзалізниця Зерно Фінанси
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