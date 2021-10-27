Часто "літав" і посилав поліцію: смертельну ДТП в Харкові міг спричинити юний мажор
Джерело:24 канал
Після кривавої ДТП у Харкові вже є друга жертва – це пасажир Infinity, яка пролетіла на червоне світло й спровокувала аварію. Тим часом місцеві пабліки назвали й імовірного винуватця – це 16-річний місцевий мажор, якого звуть Миколою.
У поліції попередньо підтвердили, що в автомобілі Infinity перебували неповнолітні. Це водій, пасажир і пасажирка.
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Нові деталі ДТП
За даними поліції, автомобіль, який і спричинив аварію, "пролетів" на червоне світло. Він рухався зі швидкість понад 100 кілометрів на годину.
Хоча спершу була інформація про чотирьох постраждалих, тепер у поліції кажуть, що всього до лікарні доставили трьох людей – водія та двох пасажирів Infinity.
Тим часом місцевий інформаційний паблік "ХХ" повідомив, що загинув другий учасник автопригоди – пасажир авто, що спричинило аварію.
Заступник начальника головного управління поліції Харківщини Сергій Чиж розповів Суспільному, що поліція володіє інформацією про те, що в Infinity були неповнолітні. Втім, чи був неповнолітній за кермом – наразі встановлюється.
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Імовірний винуватець аварії
За даними телеграм-каналу "Типичная Украина", за кермом Infinity міг перебувати 16-річний Микола – місцевий мажор. Він перебуває в стабільному стані.
Паблік також зазначає, що авто батьки купили йому буквально днями. У своєму інстаграмі хлопець часто хизувався своїм ставленням до інспекторів патрульної поліції – на відео хлопець матюкав патрульних.
Також за даними місцевого пабліку "Харьков Live", батьки юного мажору буцімто одразу після страшної ДТП повідомили в поліцію про "викрадення" автівки.
Імовірний винуватець смертельної ДТП / Фото "Харків 1654"
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- Подія трапилась увечері 26 жовтня. На проспекті Гагаріна Infinity на величезній швидкості пролетів на червоне світло й врізався в Chevrolet, який саме виїздив на перехрестя.
- Після сильного зіткнення останній автомобіль вилетів на узбіччя й зіштовхнувся зі стовпом. Водій автівки загинув на місці.
- Попередньо, поліція відкрила справу за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричино ДТП. За кваліфікацією цієї статті, у разі кількох жертв винуватцю загрожує від 5 до 10 років за ґратами.