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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ

      Часу на розпуск парламенту вже немає, – юрист

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      Юрист, народний депутат Леонід Ємець наголосив, що люди помиляються, вважаючи, що парламент можна достроково розпустити до 27 травня, бо юридично правильно рахувати – до 27 квітня.

      Адже в кінці травня це робити вже пізно, за півроку до парламентських виборів не можна оголошувати перевибори, передає кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

      Читайте також: Лідери фракцій парламенту висунули вимоги Зеленському

      Леонід Ємець зазначив, що цей парламент потрібно не розпускати, а змусити працювати як слід – ухвалити ті законопроекти, які очікує від них суспільство.

      Достроковий розпуск Верховної Ради можливий, згідно з Конституцією, за трьох умов. Один із них – це відсутність коаліції, не формування уряду тощо. На сьогодні юридичні підстави допускають розпуск парламенту виключно до 27 квітня. Ця ідея виникла через невиконання парламенту своїх зобов’язань,
      – заявив Ємець.

      Відеокоментар нардепа щодо розпуску парламенту:

      Проте депутати запевняють, що якнайшвидше потрібно приймати інше рішення – закон про імпічмент Президента. Таких у парламенті наразі 5. А голова парламенту Андрій Парубій вважає, що одночасно з цим законом потрібно прийняти ще один, в якому прописано обмеження президентської влади до конституційних повноважень та врегулювання між гілками влади.

      Натомість у "Самопомочі" заявили, що готові голосувати за це рішення лише у комплексі з законом про скасування депутатської недоторканності.

      Ці законопроекти повинні розглянути у середу, 24 квітня, на профільному комітеті. За ці рішення нардепи голосуватиму після ухвалення закону про державну мову, який вони розглядають вже три тижні.

      Які офіційні результати виборів президента?В Україні завершився другий тур виборів президента України. ЦВК вже підрахувала 99,92% голосів – Володимир Зеленський наразі отримав 73,23% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Тому, відрив між кандидатами – понад 48%. Ще 2.31% виборчих бюлетенів ЦВК визнала недійсними по Україні.


      Що обіцяє зробити Зеленський на посаді президента

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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