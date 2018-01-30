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САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗБИТИЙ BOEING 777 ОЛІМПІАДА-2018

Часу на виправдання більше немає, – Держдеп США застеріг Росію від незаконної поведінки щодо КНДР

19:24, сьогодні 465 Читать новость на русском
Держдеп США різко застеріг Росію щодо незаконної торгівлі вугіллям із КНДР
Держдеп США різко застеріг Росію щодо незаконної торгівлі вугіллям із КНДР / news.steel-360

Державний департамент США звинуватив Росію в ігноруванні міжнародних санкцій, накладених на КДНР у зв'язку із ядерними випробовуваннями, попередивши керівництво Кремля, що "виправдання" більше не прийматимуться.

Про це із посиланням на заяву прес-секретаря американського відомства Хізер Ноєрт пише Politico.

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Видання зауважує, що різке попередження на адресу Росії пов'язане з повідомленнями західноєвропейських розвідок про те, що Росія в обхід санкцій допомагала Пхеньяну переправляти вугілля в Південну Корею та Японію.

"Ми попереджали Росію про незаконну торгівлю північнокорейським вугіллям через її порти. Росія заявляє, що вона буде дотримуватися всіх резолюцій Радбезу ООН, але вона не в змозі забезпечити їхнє виконання і заохочує незаконну поведінку щодо КНДР. Часу на виправдання більше немає", – написала речниця Держдепу США у Twitter.

Нагадаємо, ООН наклала санкції на КНДР через ракетні випробування. Було заборонено вивіз з Північної Кореї вугілля, заліза, свинцю, залізної та свинцевої руд, а також морепродуктів. Згодом санкції на КНДР наклали і в Євросоюзі.

Варто додати, що Reuters не вперше звинувачує Росію та Північну Корею у порушенні міжнародних санкцій. Раніше видання писало, що РФ постачає паливо до КНДР.

Теги: Новини Росії Новини політики Санкції Новини США КНДР вугільна промисловість
Джерело: 24 Канал
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