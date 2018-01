Часу на виправдання більше немає, – Держдеп США застеріг Росію від незаконної поведінки щодо КНДР

Про це із посиланням на заяву прес-секретаря американського відомства Хізер Ноєрт пише Politico.

Видання зауважує, що різке попередження на адресу Росії пов'язане з повідомленнями західноєвропейських розвідок про те, що Росія в обхід санкцій допомагала Пхеньяну переправляти вугілля в Південну Корею та Японію.

"Ми попереджали Росію про незаконну торгівлю північнокорейським вугіллям через її порти. Росія заявляє, що вона буде дотримуватися всіх резолюцій Радбезу ООН, але вона не в змозі забезпечити їхнє виконання і заохочує незаконну поведінку щодо КНДР. Часу на виправдання більше немає", – написала речниця Держдепу США у Twitter.

We have warned #Russia of the illicit North Korean coal trading through its ports. Russia says it will follow all UNSCRs, but it fails to enforce them and rewards illegal behavior by the #DPRK. There is no more time for excuses. https://t.co/j2uuQ1H199