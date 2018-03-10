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Часу все менше – Супрун закликає поспішити з вибором сімейного лікаря

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Супрун закликає поспішити з вибором сімейного лікаря
Супрун закликає поспішити з вибором сімейного лікаря / Фото з відкритих джерел

Українцям варто якомога швидше почати пошуки сімейного лікаря. Адже тоді люди матимуть більший буде вибір і впевненість, що саме цей лікар їм підходить.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

Вона наголосила, якщо хтось вже має лікаря, який доглядає його або членів родини, до нього звикли і йому довіряють, то потрібно "просто підписати з ним декларацію".

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"Якщо лікар, який вів вас до початку кампанії з вибору лікарів, не влаштовує, саме час знайти того, кому ви готові довірити своє здоров’я", – каже Супрун.

Як відомо, угода з сімейним лікарем підписується безстроково і діє "до моменту, поки ви не вирішите змінити лікаря".

"Чим раніше ви почнете шукати свого лікаря – тим більше у вас буде вибору та впевненості, що саме цей лікар вам підходить", – додає очільниця МОЗу.

Теги: Новини України Міністерство охорони здоров’я Уляна Супрун Лікування
Джерело: 24 Канал
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