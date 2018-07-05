Чай з листя смородини порятує від низки хвороб: цілющі властивості

Фахівці зазначають – листя смородини набагато корисніше ягід. Воно знижує холестерин, бореться з запаленнями та має сечогінний ефект.

Чим цілюще листя смородини? Воно містить дуже багато вітаміну С. У 100 грамах листя є до 260 мг аскорбінової кислоти, а у 100 грамах плодів – лише 177 мг, передає Lifehacker.

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Також у листі смородини багато антиоксидантів, які уповільнюють старіння шкіри і є особливо корисними для людей, хворих на цукровий діабет.

Окрім того, у 100 г листя міститься 370 мг магнію, 158 мг калію та 327 мг кальцію. До слова, у молоці і сирі – близько 120 мг. Також чай з листя смородини чудово бореться з запаленнями, адже відвар має протизапальну дію і захищає від вірусів.

Цей чай ще й знижує холестерин, покращує здоров'я серцево-судинної системи та має сечогінний ефект.

Коли збирати листя? Листя смородини збирають під час цвітіння – в кінці червня та початку липня. Тоді в ньому є найбільше корисних речовин.

Не можна збирати листя після дощу або рано вранці – вологі листки швидко псуються і втрачають діючі речовини. Одразу після збору його варто розкласти для сушіння.

Як сушити листя смородини? Сушити листя смородини можна кількома способами – у добре провітрюваному приміщенні або на відкритому повітрі в тіні. Також можна сушити на горищі чи на балконі. Та пам'ятайте – важливо, щоб на них не потрапляли прямі сонячні промені.

У духовці можна сушити при температурі 50-60 градусів. Добре висушений листочок повинен легко розсипатися у руці. Після сушіння покладіть листя у мішечок з тканини або паперовий пакет і зберігайте в сухому темному місці.

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