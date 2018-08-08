Чай з якої рослини допомагає лікувати імпотенцію та знімати стрес
Ягоди та листя китайського лимонника володіють заспокійливими та лікувальними властивостями.
Ягоди лимонника містять такі важливі елементи, як: кремній, мідь, залізо, цинк, марганець, нікель, сірку, титан, молібден, срібло, передає "Країна здоров'я".
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Вітаміни С і Е допомагають лікувати статеву слабкість та імпотенцію. Фахівці рекомендують пити чай або настоянку з лимонника при клімаксі, для зняття нервової напруги і дратівливості.
Завдяки своєму насиченому складу мікроелементів лимонник допомагає стимулювати працездатність, знімати втому при фізичній і розумовій діяльності, зміцнювати організм і відтерміновувати старість.
Вживати можна лимонник як настій з листя, кори та ягід рослини. Також ягоди заморожують або готують з них сире варення для вітамінного чаю.
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