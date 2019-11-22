Чеченська соцмережа, що замінила Кадирову інстаграм, позначила Крим у складі України – фотодоказ

Чеченська соціальна мережа Mylistory відображає Крим як територію України. Зокрема, при пошуку користувачів додаток пропонує кримські міста, якщо країною пошуку вибрати Україну.

Про це написало видання "Відкриті медіа".

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Розробник Mylistory Магомед Есханов сказав, що "прогледів" цей момент. За його словами, це питання вирішать у найближчому оновленні.



Скріншот з додатку Mylistory

Що відомо про соцмережу Mylistory і до чого тут КадировРозробник додатку Магомед Есханов – директор рекламного агентства "Майлі", зареєстрованого на початку 2017 року. Агентство "Майлі" належить холдингу "Грозний-Сіті", власник якого – Мовсаді Альва – уродженець Центароя, родового села родини Кадирових.



Есханов пояснював, що "патріотично налаштована" команда створила чеченську соцмережу як альтернативу західним ресурсам.



Відзначимо, що про Mylistory в грудні 2017 року повідомив глава Чечні Рамзан Кадиров, який перейшов у цю соцмережу після того, як його акаунт в інстаграмі видалили.