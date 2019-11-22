Чеченська соцмережа, що замінила Кадирову інстаграм, позначила Крим у складі України – фотодоказ
Чеченська соціальна мережа Mylistory відображає Крим як територію України. Зокрема, при пошуку користувачів додаток пропонує кримські міста, якщо країною пошуку вибрати Україну.
Про це написало видання "Відкриті медіа".
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Розробник Mylistory Магомед Есханов сказав, що "прогледів" цей момент. За його словами, це питання вирішать у найближчому оновленні.
Що відомо про соцмережу Mylistory і до чого тут КадировРозробник додатку Магомед Есханов – директор рекламного агентства "Майлі", зареєстрованого на початку 2017 року. Агентство "Майлі" належить холдингу "Грозний-Сіті", власник якого – Мовсаді Альва – уродженець Центароя, родового села родини Кадирових.
Есханов пояснював, що "патріотично налаштована" команда створила чеченську соцмережу як альтернативу західним ресурсам.
Відзначимо, що про Mylistory в грудні 2017 року повідомив глава Чечні Рамзан Кадиров, який перейшов у цю соцмережу після того, як його акаунт в інстаграмі видалили.