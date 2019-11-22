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      Чеченська соцмережа, що замінила Кадирову інстаграм, позначила Крим у складі України – фотодоказ

      472 Читать новость на русском
      Рамзан Кадиров / ТАСС

      Чеченська соціальна мережа Mylistory відображає Крим як територію України. Зокрема, при пошуку користувачів додаток пропонує кримські міста, якщо країною пошуку вибрати Україну.

      Про це написало видання "Відкриті медіа".

      Це цікаво: The New York Times "виправило" карту України без Криму: фотопорівняння

      Розробник Mylistory Магомед Есханов сказав, що "прогледів" цей момент. За його словами, це питання вирішать у найближчому оновленні.


      Скріншот з додатку Mylistory

      Що відомо про соцмережу Mylistory і до чого тут КадировРозробник додатку Магомед Есханов – директор рекламного агентства "Майлі", зареєстрованого на початку 2017 року. Агентство "Майлі" належить холдингу "Грозний-Сіті", власник якого – Мовсаді Альва – уродженець Центароя, родового села родини Кадирових.

      Есханов пояснював, що "патріотично налаштована" команда створила чеченську соцмережу як альтернативу західним ресурсам.

      Відзначимо, що про Mylistory в грудні 2017 року повідомив глава Чечні Рамзан Кадиров, який перейшов у цю соцмережу після того, як його акаунт в інстаграмі видалили.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Анексія Криму Новини Криму Курйозні новини Соцмережі Рамзан Кадиров Інтернет
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