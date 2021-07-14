"Чеченське весілля" в Одесі триває: гостей повезли в міграційну службу
14 липня 2021 , 23:07Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Х**вая Одесса"
Гостей "чеченського весілля", які влаштували стрілянину та дрифт посеред вулиці під Одесою, везуть в міграційну службу. Хочуть перевірити, чи легально вони перебувають в Україні.
Жінки та діти залишились у ресторані, де святкували весілля. Їх не випускають правоохоронці.
До речі Сплутали з Москвою: під Одесою чеченці з автоматами влаштували стрілянину і дрифт
У мережі опублікували відео, як гостей вели до автобусів.
Весілля було у чемпіона України
За інформацією телеграм-каналів, весілля святкував 24-річний Магомед Закарієв. Він був чемпіоном України з вільної боротьби у 2013, 2016, 2017 та 2020 роках. Його гість Кирило Крамаренко нібито й вирішив постріляти по дорозі в ресторан.
Детальніше про стрілянину чеченців
- Під Одесою, у селі Фонтанка 14 липня невідомі відкрили вогонь з автоматів просто посеред вулиці. Потім вони влаштували на дорозі дрифт та перекрили автошлях
- Виявилось, що чоловіки так святкували весілля. Правоохоронці одразу оголосили план "Перехоплення" .
- Потім поліція навідалась у ресторан, де й було свято. Чоловіка, який вчинив хуліганство зі стріляниною, встановили. Поліцейські запевнили, що він понесе покарання відповідно до законодавства. Особу водія-дрифтера теж дізнались.
- До слова, Крамаренко навіть встиг розкаятись. Він записав відео, де вибачився за дебош.