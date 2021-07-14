"Чеченське весілля" в Одесі триває: гостей повезли в міграційну службу

Гостей "чеченського весілля", які влаштували стрілянину та дрифт посеред вулиці під Одесою, везуть в міграційну службу. Хочуть перевірити, чи легально вони перебувають в Україні.

Жінки та діти залишились у ресторані, де святкували весілля. Їх не випускають правоохоронці.

До речі Сплутали з Москвою: під Одесою чеченці з автоматами влаштували стрілянину і дрифт

У мережі опублікували відео, як гостей вели до автобусів.

Весілля було у чемпіона України

За інформацією телеграм-каналів, весілля святкував 24-річний Магомед Закарієв. Він був чемпіоном України з вільної боротьби у 2013, 2016, 2017 та 2020 роках. Його гість Кирило Крамаренко нібито й вирішив постріляти по дорозі в ресторан.

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