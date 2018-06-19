"Чеченський сценарій" повернення Донбасу від Путіна: Тимчук пояснив небезпеку для України

Федералізація окупованих районів Донбасу є ідеальним варіантом для Росії, проте для України може обернутися величезними матеріальними витратами на відновлення інфраструктури, яка призведе до занепаду економіки країни та зіграє на руку Москві.

Про це заявив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук в інтерв’ю виданню "Апостроф".

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"Важко говорити про стару дискусію, оскільки від своєї ідеї Росія не відмовлялася з 2014 року. Федералізація України для Росії зараз є ідеальним варіантом, адже вона де-факто контролює окуповані частини Донбасу. При проведенні федералізації і отриманні цими територіями легендарного і сумно відомого "особливого статусу" фактично ця територія буде перебувати в складі України, а управлятися Російською Федерацією", – наголосив нардеп.

За його словами, для Кремля процес федералізації саме в контексті вирішення питання Донбасу був би ідеальним.

Вони (Росія – "24"), з одного боку, де-факто продовжують контролювати окуповану територію, Україна починає там відновлення всього за свої гроші, відповідно, її економіка приходить в ще більш плачевний стан. Тому питання федералізації України ніколи не знімали з порядку денного. І чим далі, тим більш привабливим він представляється для Москви,

– зауважив Тимчук.

Координатор "ІС" додав, що в питанні федералізації Донбасу для України, крім відновлення інфраструктури, є кілька підводних каменів.

"Тут грає роль ще один фактор, якого не було навесні 2014 року: хто де-юре буде контролювати цю територію, той буде відповідати за відновлення інфраструктури, а для України стоїть питання про виплату різних соціальних допомог, мова про багатомільярдні суми. Про вартість відновлення інфраструктури Донбасу, яку росіяни за ці роки зруйнували, я взагалі мовчу. Це повинні бути колосальні кошти. А ще є питання розмінування місцевості, тобто маса питань, які тягнуть за собою величезні витрати", – упевнений нардеп.

Нагадаємо, нещодавно президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Україна могла надати Донбасу статусу території із широкими повноваженнями, як це свого часу зробив Кремль із Чечнею.