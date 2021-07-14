Відео затримки хуліганів оприлюднили у соцмережах. Одне з них знімала безпосередня гостя весілля.

Передісторія Сплутали з Москвою: в Одесі чеченці з автоматами влаштували стрілянину і дрифт

Чеченців силовики вклали на асфальт

Після поширення відео із дебошем чеченців, поліція оголосила операцію "Перехват" і почала шукати дебоширів. Невдовзі їх затримали прямо біля ресторану, у якому мало відбутися гучне весілля.



Хлопці прямо біля ресторану хизувалися автоматами / Фото з "Думської"

Як видно на кадрах, силовики вклали ченців на асфальт. Інші гості лише стояли у стороні та жалілися, що "кінець весіллю".

Як затримали чеченців, які влаштували дебош: дивіться відео

Місце, де чеченців затримали: дивіться карту

Що на це каже поліція

Як повідомив начальник поліції в Одеській області Олег Бех, чоловіка, який вчинив хуліганство зі стріляниною, встановили. Він понесе покарання відповідно до законодавства.

Також встановили водія-дрифтера, який створював аварійну ситуацію на дорозі. На нього складуть адміністративний протокол.

Дебош чеченців в Одесі

У Фонтанці, що біля Одеси, чоловік дістав з багажника автомат і почав палити вогонь у повітря. При цьому він радісно посміхався. Його авто збоку підпер позашляховик, який у народі називають "гелік". Так шлях іншим авто був заблокований.

Водії сигналили і вимагали дати дорогу. Згодом чоловіки з інших авто весільного кортежу влаштували на дорозі дрифт.

Автоматна черга посеред Фонтанки: дивіться відео