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Чехія – Україна: історія протистоянь команд та цікаві факти перед матчем Ліги націй

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Чехія – Україна: історія протистоянь команд
Чехія – Україна: історія протистоянь команд

6 вересня національна збірна України з футболу проведе стартовий поєдинок дебютного розіграшу Ліги націй УЄФА, у якому в гостях зустрінеться з командою Чехії. Україна стартує в новому турнірі матчем з суперником, якого раніше ніколи не забивала і з яким ніколи не грала офіційних матчів.

Всього команди зіграли два товариські матчі. Перший – у Празі 6 вересня 2011 року, де господарі просто розтрощили команду Олега Блохіна з рахунком 4:0.

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Цей матч обернувся для українців справжнім кошмаром. Вже до 15-ї хвилини чехи вели у рахунку 2:0, дублем відзначився Міхал Кадлец. Підопічні Блохіна намагалися відігратися, великі надії покладалися на розмову у перерві й другий тайм, але Міхал Білек краще провів бесіду з футболістами, і на 47-й хвилині Чехія забила втретє. А на 51-й поставила крапку.

 

Цікаво, що з того складу по цей день кольори національної збірної захищають Ярослав Ракицький, Андрій Ярмоленко, Євген Коноплянка, Євген Селезньов, Сергій Кривцов та Богдан Бутко.

Другий матч команди зіграли майже за рік – 15 серпня 2012 року. Цього разу суперники грали в Україні на "Арені Львів". Однак Блохіну не вдалося взяти реванш у Білека – 0:0.

Олег Блохін суттєво зміни склад команди після ганебного розгрому у Празі, але і це не допомогло. Хоча, можливо, нічийний результат і можна вважати успіхом для збірної України. Цей матч став для наставника передостаннім біля керма збірної. Восени Олег Блохін погодився очолити київське "Динамо".

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Цифри та факти у протистоянні Україна – Чехія

  • У 2018 році обидві збірні провели по чотири матчі. Чехи виграли та програли по два, а українці не програли жодного – втім, перемогу святкували також лише двічі;
  • Збірні України та Чехії не змогли вийти у груповий етап Чемпіонату світу-2018, вигравши лише по два матчі у відбірковому циклі;
  • Збірна Чехії, згідно з даними Transfermarkt, дешевша за збірну України на 34 мільйони євро – 95 млн проти 129 млн євро;
  • Україна у рейтингу УЄФА наразі займає 35-е місце, Чехія – 48-е.

Нагадаємо, що матч Ліги націй Чехія – України відбудеться у Чехії в четвер, 6 вересня. Початок – о 21:45.

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Андрій Шевченко Чехія Андрій Ярмоленко Євген Коноплянка Ліга націй
Джерело: 24 канал
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