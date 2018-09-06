Чехія – Україна: стартові склади на матч Ліги націй

Стали відомі стартові склади команд на гру першого кола Ліги націй Чехія – Україна.

Варто зазначити, що в стартовому складі української команди на поле вийде Роман Яремчук, а ось Олександр Зінченко в стартовий склад не потрапив. Матч розпочнеться в Чехії о 21:45 за київським часом.

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Стартові склади на матч Ліги націй Чехія – Україна

Чехія: Вацлік, Кадержабек, Калас, Гебре Селассіє, Брабец, Сікора, Гушбауер, Крменчік, Соучек, Боржил, Шик

Запасні: Коубек, Колар, Тецл, Змргал, Травник, Горжава, Янкто, Ржезник, Цоуфал, Петрак, Новак

Україна: П'ятов, Матвієнко, Кривцов, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Коноплянка, Марлос, Яремчук, Ракицький, Караваєв

Запасні: Бойко, Лунін, Хачеріді, Бурда, Селезньов, Цуріков, Буяльський, Циганков, Сидорчук, Зінченко, Макаренко, Данченко

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