Чехія не прийматиме біженців, бо приймає українців, – прем'єр країни

Чеська Республіка не буде приймати біженців, які прибувають через Середземне море, бо приймає людей з України.

Про це заявив глава чеського уряду і лідер руху ANO Андрей Бабіш, передає Radio Praha.

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За його словами, для припинення незаконної міграції необхідний всеосяжний план дій, який він розгляне під час візиту до Італії і на Мальту.

Чеський прем'єр сказав, що "Чехія не прийме жодного біженця, який переправляється в Євросоюз через Середземне море, адже приймає людей з України".

Поліція Чехії затримала 2376 нелегальних іммігрантів за перші шість місяців 2018 року. Минулого року Чехія депортувала понад 1000 громадян України, які незаконно працювали у країні з польськими дозволами на роботу.

Нині близько 70 тисяч українців офіційно працюють у Чехії. В уряді нарікають на брак робочої сили в країні, закликаючи залучати її з-за кордону.